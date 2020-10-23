Своими силами местным жителям вопрос решить не удалось, поэтому они обратились в региональное отделение ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области помогли жителям деревни Афанасьево восстановить историческую справедливость – добавить пропущенную фамилию участника Великой Отечественной войны на памятник. Своими силами местным жителям вопрос решить не удалось, поэтому они обратились в региональное отделение ОНФ.Летом к общественникам обратились возмущенные жители деревни Афанасьево Вязниковского района. Граждане посетовали, что на памятнике участникам Великой Отечественной войны отсутствует фамилия одного из земляков, местной легенды – Ивана Алексеевича Хорохонова.Решение о возведении малой архитектурной формы в память участников Великой Отечественной войны было принято в октябре прошлого года. Половину суммы на установку памятника выделили из бюджета области, а другую собирали всей деревней. Общая цена вопроса – около 300 тыс. руб.Инициативу жители восприняли с энтузиазмом и принялись составлять списки участников ВОВ для увековечения на памятной плите. Большую часть фамилий внесли в перечень на основе записей в Книге памяти, а также, опрашивая старожилов деревни Афанасьево. Однако, когда памятник в населенном пункте был установлен, жители заметили, что на нем высечены не все фамилии. Чтобы восстановить справедливость, пришлось обратиться в Народный фронт.«Мы считаем, что это было сделано непреднамеренно, но таких «ляпы» нужно оперативно исправлять. Речь здесь идет о наших героях, которые сражались за Родину, и имя каждого из них не должно быть забыто! Мы рекомендовали местным чиновникам провести встречу с жителями деревни и еще раз уточнить списки участников Великой Отечественной войны», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ во Владимирской области Никита Ефимов.На прошлой неделе такая встреча состоялась, и представители администрации обговорили все нюансы с жителями и еще раз сверили списки. Исправления будут внесены до следующего празднования Дня Победы. Что касается участника Великой Отечественной войны Ивана Хорохонова, то действительно его фамилию не нанесли на памятник. 10 августа 1943 г. Иван Алексеевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда».«Он являлся инвалидом Великой Отечественной войны, инвалидность назначена в связи с пребыванием на фронте. Его дочери принесены извинения и сообщено, что фамилия Хорохонова И.А. будет дополнена и увековечена в списках на памятной плите», – сообщается в ответе администрации на запрос ОНФ.Активисты Общероссийского народного фронта попросили местную администрацию уделить особое внимание благоустройству территории рядом с памятником, а также рассмотреть возможность высадки аллеи славы.(Фото:onf.ru)