Нововведение поможет избежать проблем с определением размера доплат из-за несогласованности действий центра и регионов.

В России будет действовать новый механизм выплат медикам за работу с больными коронавирусом. Правительство продлит на 2021 год выплаты врачам за борьбу с коронавирусом. Средства будут начислять совместно министерства труда и здравоохранения. Если раньше деньги поступали из федерального бюджета в фонд обязательного медицинского страхования, а оттуда в регионы, то теперь их направят напрямую от внебюджетного фонда, отмечает газета «Коммерсант». По сведениям источника издания, нововведение поможет избежать проблем с определением размера доплат из-за несогласованности действий центра и регионов.