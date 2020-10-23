Она оказывает консультативную помощь семьям, защищает права и интересы детей, помогает с их социальной адаптацией и индивидуальным развитием.

Октябрь считается месяцем осведомленности о синдроме Дауна. Во Владимире родителей, воспитывающих детей с генетическими нарушениями, объединяет общественная региональная организация "Сокращая дистанцию". Она оказывает консультативную помощь семьям, защищает права и интересы детей, помогает с их социальной адаптацией и индивидуальным развитием. Но главное, за что борются общественники, - это толерантное отношение к людям с генетическими отклонениями.Наталья Лыкова мама двоих детей с синдромом Дауна:- У каждого человека с синдромом Дауна свои высоты, свои трудности. Один достигает отличных успехов в спорте, но с трудом читает. Другой - прекрасный помощник по дому, но плохо говорит. Третий превосходно танцует, но с трудом постигает математику. Они разные, так же как и мы с вами. Дети с синдромом Дауна рождаются во всем мире. Есть они и в нашем городе. Более того, их жизнь мало чем отличается от жизни других людей. Им тоже нужно ходить в детский сад, в школу, посещать развивающие занятия, бегать, плавать. общаться с окружающими, получать внимание и заботу. Стать для них волшебником очень легко. Поддержите их родителей или просто улыбнитесь ребенку, который захотел с вами пообщаться.