Приборы позволят диагностировать и лечить рак.

Для диагностики раковых заболеваний в областной онкодиспансер поставили рентгеновский комплекс и мультиспиральный томограф, а также в больнице оборудовали молекулярно-генетическую лабораторию. Стоимость оборудования – более 382 млн рублей.Всего до конца года планируется установить более 20 аппаратов. Так, в ближайшее время в радиологическом корпусе появится линейный ускоритель, который необходим при облучении злокачественных новообразований.«Оборудование закупается по нацпроекту «Здравоохранение». Его возможности весьма высоки. Таким образом, лучевую терапию вместо полутора тысяч, будут проходить три тысячи пациентов в год», - отметил глава региона Владимир Сипягин во время визита в учреждение 23 октября.