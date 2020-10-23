С какими вызовами столкнулось бизнес-сообщество региона в период пандемии коронавируса? Как государство может помочь предпринимателям?

С какими вызовами столкнулось бизнес-сообщество региона в период пандемии коронавируса? Как государство может помочь предпринимателям? Какие законопроекты приняли депутаты областного парламента? Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.