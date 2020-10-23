Вернуть деньги зрители могут в кассе.

Центр классической музыки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки решил отменить концерты 23 и 30 октября. Вернуть деньги зрители могут в кассе.На данный момент это первый случай. Все культурные учреждения по-прежнему приглашают на концерты и спектакли. Ограничения коснулись предприятий . Теперь запрещено предоставлять услуги и посещать заведения общепита с 23:00 до 8:00. В указ губернатора о введении режима повышенной готовности внесена и поправка по комендантскому часу. С 24 октября по 8 ноября детям до 16 лет запретили находиться без родителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров, в том числе на фуд-кортах. Также на это время закрываются детские развлекательные центры и игровые комнаты.(Фото:Центр классической музыки)