Колл-центр будет работать ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00.

Департамент здравоохранения открывает дополнительную «горячую линию» по приёму обращений граждан, в том числе по теме Covid-19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения граждан принимаются в виде СМС-сообщений (или по воцапу) по номеру 8 (904) 252-90-02.​«Все обращения будут отрабатываться в режиме реального времени, особенно те, которые требуют экстренного реагирования», – подчеркнула директор Департамента здравоохранения.