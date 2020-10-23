По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение в ёмкости с маслом.

в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в производственном цеху предприятия ООО ВЛЗ «Арт» по адресу: город Владимир, улица Электрозаводская, дом №3. Пожарных вызвала охрана предприятия. Была организована самоэвакуация. Около 15 человек самостоятельно удалились на безопасное расстояние.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение в ёмкости с маслом. Для разведки и тушения незамедлительно было сформировано звено газодымозащитной службы. С целью предотвращения распространения горения было принято решение о задействовании стволов ГПС-600 – генераторов пены средней кратности.Благодаря оперативным действиям пожарных, в течение нескольких минут горение было ликвидировано на площади 10 кв.м. Всего на тушении работали 2 ствола ГПС-600 и три звена газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 9 человек личного состава.(Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)