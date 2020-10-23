Департамент молодежной политики и общественных проектов начнет работу с 1 ноября.
Во Владимирской области открыли прием документов на должность директора нового департамента молодежной политики и общественных проектов.
Напомним, новое ведомство будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодёжи, её вовлечения в реализацию общественно значимых проектов, в том числе в рамках поощрения добровольческого (волонтёрского) движения. Решение о его создании обсуждалось с депутатами Законодательного Собрания, экспертами, представителями молодёжных организаций.
К кандидату на должность директора предъявляется ряд требований: высшее образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика», «Организация работы с молодёжью», стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет.
Профессиональные знания и умения кандидатов должны включать:
1. Основы управления и обеспечения охраны прав и законных интересов молодых граждан, создания условий для решения их социальных, материальных и жилищных проблем, организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости молодёжи, а также по воспитанию нравственности, гражданственности и патриотизма, профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании, формированию здорового образа жизни.
2. Основы управления и организации труда в молодёжной и социальной сферах.
3. Реализация комплекса дополнительных мер по улучшению демографической ситуации во Владимирской области.
4. Основные принципы организации патриотического воспитания населения во Владимирской области.
5. Реализация комплекса мер по поддержке и развитию сектора некоммерческих организаций во Владимирской области.
6. Основы деятельности областной/муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7. Организационно-распорядительная деятельность, планирование, взаимодействие, координация и контроль деятельности.
8. Прогнозирование последствий принимаемых решений в сфере государственной молодёжной политики, социальной политики, определения приоритетов.
9. Владение основными методами разработки целевых программ.
При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:
1. Опыт работы на руководящих должностях в аналогичных сферах (молодёжная политика, реализация социальных и общественно значимых проектов, социальная политика).
2. Умение работать со значительными объёмами информации.
3. Способность работать в условиях многозадачности.
4. Опыт работы с молодёжью, в общественных и некоммерческих организациях.
Кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Заявление на обработку персональных данных.
2. Заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, учёного звания.
Одновременно доводим до сведения кандидатов, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией.
Документы представляются кандидатом лично в комитет государственной и муниципальной службы администрации области либо направляются на адрес электронной почты [email protected]
в срок до 06 ноября 2020 года (включительно).