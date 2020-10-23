УМВД Владимирской области призывает не поддаваться слухам и не распространять недостоверную информацию, за что можно получить и наказание..

Пресс-служба УМВД по Владимирской области предупроеждает, что слухи о ядовитых масках - это фейк. Сейчас в мессенджерах люди пересылают друг другу сообщения о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. На самом деле это неправда. такие слухи всегда рождаются на волне паники и беспокойства по поводу сложной обстановки.Специалисты УМВД объясняют, как распознать фейк:- нет ссылки на достоверный источник информации;- нет конкретного указания населенного пункта, где это происходило, других точных сведений о месте и людях;- в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.Ориентироваться стоит на официальные источники информации#антифейк #мвдроссии #мвд #стопкоронавирус #опровержение #мвдопровергает