Также медиков приглашают помочь в работе инфекционных госпиталей.

На брифинге по текущей эпидемиологической ситуации Елена Утемова обратилась к медикам, работающим в неподведомственных департаменту учреждениях здравоохранения, с просьбой помочь медицинским работникам в инфекционных госпиталях: «Наши медики работают с огромной нагрузкой ещё с апреля. Если среди вас есть те, кто по зову души хочет помочь своим коллегам, пожалуйста, приходите. Мы будем всегда рады вашей помощи. Телефон отдела кадров Департамента здравоохранения (4922) 77-85-17; 77-85-87».Также она рассказала, то с 23 октября Департамент здравоохранения открывает дополнительную «горячую линию» по приёму обращений граждан, в том числе по теме Covid-19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения граждан принимаются в виде СМС-сообщений (или по воцапу) по номеру 8 (904) 252-90-02.