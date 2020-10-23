На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 17 во Владимире,
- 15 в Муромском районе,
- 14 в Гусь-Хрустальном районе,
- 6 в Кольчугинском районе,
- 5 в Селивановском районе,
- 5 в Собинском районе,
- 4 в Суздальском районе,
- 4 в Ковровском районе,
- 3 в Радужном,
- 3 в Гороховецком районе,
-3 в Александровском районе,
- 2 в Меленковском районе,
- 2 в Юрьев-Польском районе,
- 1 в Петушинском районе,
-1 в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8847 случаев заболевания.
- 1590 во Владимире,
- 1320 в Гусь-Хрустальном районе,
- 975 в о. Муром,
- 764 в Петушинском районе,
- 724 в Ковровском районе,
- 670 в Александровском районе,
- 447 в Вязниковском районе,
- 391 в Собинском районе,
- 367 в Юрьев-Польском районе,
- 268 в Кольчугинском районе,
- 229 в Меленковском районе,
- 205 в Суздальском районе,
- 203 в Селивановском районе,
-183 в Судогодском районе,
- 155 в Киржачском районе,
- 156 в Гороховецком районе,
- 115 в Камешковском районе,
- 85 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.