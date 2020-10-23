На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 17 во Владимире,- 15 в Муромском районе,- 14 в Гусь-Хрустальном районе,- 6 в Кольчугинском районе,- 5 в Селивановском районе,- 5 в Собинском районе,- 4 в Суздальском районе,- 4 в Ковровском районе,- 3 в Радужном,- 3 в Гороховецком районе,-3 в Александровском районе,- 2 в Меленковском районе,- 2 в Юрьев-Польском районе,- 1 в Петушинском районе,-1 в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8847 случаев заболевания.- 1590 во Владимире,- 1320 в Гусь-Хрустальном районе,- 975 в о. Муром,- 764 в Петушинском районе,- 724 в Ковровском районе,- 670 в Александровском районе,- 447 в Вязниковском районе,- 391 в Собинском районе,- 367 в Юрьев-Польском районе,- 268 в Кольчугинском районе,- 229 в Меленковском районе,- 205 в Суздальском районе,- 203 в Селивановском районе,-183 в Судогодском районе,- 155 в Киржачском районе,- 156 в Гороховецком районе,- 115 в Камешковском районе,- 85 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.