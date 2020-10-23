На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (17 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Радужном, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8847 случаев заболевания (1590 сл. в г. Владимире, 1320 сл. в Гусь-Хрустальном, 975 сл. о. Муром, 764 сл. в Петушинском, 724 сл. в Ковровском, 670 сл. в Александровском, 447 сл. в Вязниковском, 391 сл. в Собинском, 367 сл. в Юрьев-Польском, 268 сл. в Кольчугинском, 229 сл. в Меленковском, 205 сл. в Суздальском, 203 сл. в Селивановском, 183 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 156 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 85 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.