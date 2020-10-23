За истёкшие сутки в РФ подтверждено 17 340 случаев Covid-19.

На 23 октября выявлено ещё 85 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Из них: 17 во Владимире; 15 в Муромском; 14 в Гусь-Хрустальном; 6 в Кольчугинском; 5 в Селивановском; 5 в Собинском; 4 в Суздальском; 4 в Ковровском; 3 в Радужном; 3 в Гороховецком; 3 в Александровском; 2 в Меленковском; 2 в Юрьев-Польском; 1 в Петушинском; 1 в Вязниковском районах.Добавим, что на 22 октября 60 пациентов с ковид лежат в реанимации, а 19 из них подключены к ИВЛ.За истёкшие сутки в РФ подтверждено 17 340 случаев Covid-19.На территории 33-го региона за период пандемии зарегистрироано 8847 заболевших.Количество летальных случаев увеличилось до 251.