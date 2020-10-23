По крайней мере, так говорят цифры Владимирстата.

По сведениям, Владимирстата, по статистике за 2010 год на вопрос о семейном положении ответили "в браке" 75223 мужчины (64% от всех, кто ответил на вопрос о семейном положении) и 75957 женщин (49% ответивших на вопрос). При этом среди семейных владимирцев и среди мужчин, и среди женщин в зарегистрированном браке состояли 88%, и 12% в незарегистрированном.Мужчины начинают активно вступать в официальный брак после 25 лет. В возрасте 20-24 года официально женаты были 13% от всех, указавших семейное положение. В 25-29 лет - уже 47%, а в возрасте от 30 до 34 лет - 60% состояли в официальном браке. Среди девушек 20-24 лет в официальном браке было 26% от всех, указавших семейное положение, в 25-29 лет - 56%, в возрасте 30-34 года в официальном браке состояли те же самые 60%, как и среди мужчин.С возрастом респондентов процент официальных браков растет, а неофициальных падает. Но в возрасте 70 и более лет в незарегистрированном браке состояло 304 мужчины и 238 женщин. В зарегистрированном, соответственно, 6701 мужчина и 5385 женщин.Более новые сведения даст нам Всероссийская перепись-2021.