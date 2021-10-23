Как стать блогером в 60? Пример подаёт жительница Суздаля Вера Юрина. Она активно ведёт страницы в...

Как стать блогером в 60? Пример подаёт жительница Суздаля Вера Юрина. Она активно ведёт страницы в социальных сетях, рассказывая подписчикам о самых ярких событиях в жизни родного города. О нашем интернет-ответе поколению миллениалов - Мария Платанюк.Сегодня у меня выходной день. Я решила, как всегда снять блог. Сейчас пойдём репортажи сниматьЕсть серебряные волонтёры, а есть серебряные блогеры. Выйти в сеть Вера Михайловна решила ближе к 60. Несколько лет назад. Возраста не скрывает. Её активность-пример для многих. Вот и сейчас, настроив технику, суздальский блогер Вера Юрина выходит на Торговую площадь. В поисках интересных сюжетов и героев.Я обычно так всё снимаю, живьём? ДаВозле Торговых рядов древнего Суздаля кипит жизнь. Они всегда - в центре событий. Задают ритм историческому городу. В этот раз в объективе Веры Михайловны- Суздаль гастрономический. И славится он не только хрустом огурцов на всю округу. Вот, к примеру, местный мёд...А самый лучший какой? Самый лучший мёд- натуральный. А где он тут? Всё зависит от вкуса человека. Вот я, например, предпочитаю белые меда, лёгкие меда.Ну а далее грибы. На них нынешняя осень была щедра.Я люблю грузди. А варенье вишнёвое, и из смородиныВ сети Вера Юрина рассказывает о самых ярких событиях, огненных шоу, концертах, фестивалях. Её видеоистории- детальные, самобытные, искренние.Я в основном выступления, с артистами знакомлюсь. У нас много хороших артистов приезжали благодаря суздальскому району и нашему городу мэру, приглашают очень хороших людей, я снимаю репортажи про них, знакомлюсь. У меня их много друзей.Не вязании или кулинария, а СЕТЬ. Сегодня она - её хобби. Суздальский блогер Вера Юрина - наш ответ поколению миллениалов. И пусть до рекордов топ-блогеров далеко, главное- дарить хорошее настроение, уверена Вера Михайловна.-А где выкладываете Ваши видеоролики?-Везде. Канал ютуб, инстаграм, одноклассники и Контакт. Подписчиков сколько завоевали? Ну в ютубе надо тысячу подписчиков, чтобы свой канал открыть. У меня их 85.У Веры Юриной- непростая судьба. Выросла без родителей. В школе -интернате, в Мордовии. С особой теплотой жительница Суздаля вспоминает об одном из самом знаменитых жителей города-ветеране Великой Отечественной войны - Михаиле Михайловиче Юрине. Будущий свекор во многом определил судьбу. На владимирскую землю юная Вера переехала благодаря его семье. С которой потом породнилась.Село Кочелаево, Ковылкинский район, школа-интернат. Они как раз за мной приехали, я их не знала. Сказали, надо срочно увозить меня во Владимир, в художественное училище.Серебряный блогер неизменно привлекает к себе внимание. Модно, стильно, молодёжно, таков, пожалуй, её имидж. Она и гардероб подбирает в сети. Шутит, строгие платья для посещения концертов тоже есть.Я с детства любила яркие цвета. Так на рынок сбегаешь, купишь. Я каждый год меняю всё. Про меня так и говорят: яркая женщина идёт. Или в магазин зайдешь: "Яркая женщина пришла".Вера Юрина осваивает и тик-ток. А это уже потенциальный рилс для инстаграма. Импровизация.Новыми подписчиками страницы прирастают каждый день. Всё благодаря личному обаянию серебряного блогера.Ксения Лойко, турист г. Омск: «Такие блогеры нужны нашей стране, потому что это очень интересно, весело, прикольно. Мне очень нравятся такие блогеры. Они несут позитив в мир. И главное- яркая. Очень яркая, очень заметная. Сразу хочется подойти, сфотографироваться. Сейчас найдём её в соцсетях и обязательно подпишемся».Ярких красок городу и одной из его улиц Вера Юрина добавила своими работами. Художественное образование пригодилось. На стенах обычного панельного дома - сказочная мозаика из стекла. Цветы, животные, узоры. Такое же буйство цвета в подъезде. Каждое стёклышко раскрашено вручную. Кстати, сама Вера Михайловна в этом доме уже не живёт. Но калейдоскоп, в котором отражаются её эмоции и настроение, продолжает составлять. В личную галерею приходит регулярно.Раньше подъезды были плохие. Там всё разрушено. Я сначала отремонтирую, закрашу. А потом наношу рисунок, стёкла у меня уже подготовлены. Каждое стёклышко надо клеить, замазываю цементом, чтобы всё было одинаково.Работала с вдохновением, не только для себя, для людей, рассказывает Вера Юрина. И в этих необычных панно,пожалуй, её жизненный девиз. Больше солнца, света и цвета. Может, в этом и есть секрет её молодости? Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".