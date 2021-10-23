В полицию обратился один из предпринимателей Мурома. Из его торговой точки украли микроволновую...

В полицию обратился один из предпринимателей Мурома. Из его торговой точки украли микроволновую печь, в которой посетители могли разогреть имеющуюся в ассортименте выпечку.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, виновником оказался ранее судимый за имущественные преступления 19-летний местный житель.Подозреваемого задержали, он признался в воровстве. Проходя мимо отдела, торгующего горячей выпечкой, и убедившись, что за ним не наблюдают, фигурант беспрепятственно забрал с прилавка микроволновку и скрылся. В этот же день похищенное он реализовал прохожему на улице.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.ФОТО: https://www.pexels.com/ru