Владимир будущего глазами детей - там можно погреться и зарядить телефон прямо на улице, там уютные...

Владимир будущего глазами детей - там можно погреться и зарядить телефон прямо на улице, там уютные бульвары и набережные. Что ещё хотели бы видеть на улицах города ученики школы промдизайна, узнаем прямо сейчас.Юный промышленный дизайнер Сафина предлагает украсить водосточные трубы Кукольного театра героями славянской мифологии, Лиза и Маша создали макет арт-объекта для подножья Козлова вала, а Дима представил проект дизайнерского канализационного люка.Ольга Домахина, педагог дополнительного образования: «У нас есть урок, когда мы непосредственно выходим в город и ищем какие-то интересные арт-объекты нашего города. Дети оценивают их. Потом выявляют проблему - "А что же можно поставить интересного в другом месте нашего города?»Конкурс "Владимир - город будущего" проводится впервые. 30 учеников представили свои исследовательские работы, призванные решить урбанистические проблемы города. Хотите крытую стоянку для велосипедов да ещё и с русской душой? Держите! Осталось только её построить.Глеб Артюх, участник конкурса: «Она представлена в виде матрешек разного размера и вмещает в себя 9 велосипедов. Мы планируем поставить эту велопарковку на Георгиевской улице рядом с магазином сувениров».У ученицы 2-ой владимирской школы свой подход к велопарковке. Она посвятила проект герою войны.Диана Домахина, участница конкурса: «Самолет, потому что на нем летал Иван Ефимович Жуков. Он летал на самолете МИГ-25. Этот самолет был самый крепкий. В честь него назвали мою школу».Проекты оценивали по принципу - не только красиво, но и применимо к жизни. Учитывались и подача, и оригинальность, и раскрытие идеи.Егор Ремнев и Ратибор Буечкин: «У нас работа называется электролавочка. Её идея в том, что когда ты идешь домой или куда-то и тебе стало холодно или у тебя разрядился телефон, можно сесть на электролавочку, зарядить свой телефон и вместе с этим погреться».Любовь Водопьянова, руководитель школы архитектуры и дизайна: «Бульвар Иванова. Это Благословская Алена. Очень хорошо проработала в макете, и в том числе сама территория очень нуждается в улучшении. Особенно, если учесть, что это единственный бульвар в нашем городе. Хотелось бы, чтобы там было хорошо, красиво и уютно. Также озеленение крыш города - это, конечно, для России скорее далекое будущее. Но его очень не хватает, когда в городе очень много построек».Победителя выбирали по наивысшей актуальности работы. Решение одной из самых острых проблем предложила Анна Сударкина.Сергей Егоров, член жюри, сооснователь общественного движения «Город будущего»: «Проект набережной Содышки - потому что сейчас это одна из самых болезненных точек для города Владимира. В том плане, что она выглядит заброшенной, хотя потенциально это классное, красивое, приятное туристическое место».Анна Сударкина, победительница, ученица детской художественной школы г.Владимира: «Это мое самое любимое место в городе. Каждое лето, каждую зиму я провожу именно там. Это место моего уединения. Я прихожу туда, чтобы встретить закат, покататься на коньках, просто полюбоваться красотой нашего Владимира. Я считаю, что набережная в городе это очень приятно и она должна у нас быть».Выставка проработает до 25 октября в Торговых рядах. В будущем у всех проектов появится возможность стать частью городского пространства Владимира. Любовь Истратова, Юлия Шувалова, Егор Герасимов. Вести-Владимир.