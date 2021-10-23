60-летний владимирец пойдёт под суд за присвоение вверенного имущества в крупном размере. С 30...

60-летний владимирец пойдёт под суд за присвоение вверенного имущества в крупном размере.С 30 июня по 01 октября 2018 года мужчина заключил два договора подряда с многодетной матерью на заготовку древесины для строительства жилого дома, а также на приобретение необходимых материалов, изготовление, доставку на место строительства и сборку деревянного сруба со сроком исполнения не позднее 30 октября 2018 года. За исполнение указанных договоров он получил аванс.Обвиняемый по условиям договора заготовил древесину, но продал её другим людям. В результате деньги, переданные потерпевшей, а также полученные от неустановленного лица за реализацию лесоматериала в сумме более 750 тысяч рублей, фигурант присвоил себе.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владимира.ФОТО: https://www.pexels.com/ru