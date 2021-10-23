Они рассчитывают, что корректировки вступят в силу 1 января 2022 года.

Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Владимирской области подготовила проект закона о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. На фоне возможной инициатива выглядит особенно актуальной.Кроме Гуся, жители выбирают мэров в Собинке и Муроме.«Мы убеждены, что главы городов и районов должны избираться на прямых выборах. Почему президента и губернатора у нас выбирают, а мэров назначают? Это не отвечает запросам жителей. Рассчитываем, что коллеги из регионального парламента и администрация Владимирской области поддержат наш документ в целях укрепления демократических основ власти и её легитимности», - пишут в компартии.Народные избранники предлагают внести изменения в ряд законов Владимирской области. Они рассчитывают, что корректировки вступят в силу 1 января 2022 года.После регистрации в ЗС проект закона положат на стол председателя, который вынесет обсуждение на комитеты.