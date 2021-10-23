Злоумышленник, находясь в одном из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка, тайно похитил две куртки известных брендов...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящих курток.Установлено, что злоумышленник, находясь в одном из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка, тайно похитил две куртки известных брендов, после чего скрылся. Общий материальный ущерб составил более 530 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Марьинский парк задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий мужчина. Одну из курток злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, вторая куртка изъята.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурант данного уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60