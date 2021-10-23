Ангела Меркель сделала президенту Белоруссии строгое предупреждение. Канцлер Германии недовольна количеством мигрантов из республики.

Ангела Меркель сделала президенту Белоруссии строгое предупреждение. Канцлер Германии недовольна количеством мигрантов из республики.Политик заявила, что за "гибридные акции" Александру Лукашенко могут ответить новыми экономическими ограничениями. Ангела Меркель отметила, что саммит руководителей странЕвросоюза 22 октября рассмотрит миграционный кризис.Канцлер констатировала, что эта тема стала еще более важной для Германии, Польши и Литвы. Она добавила, что необходимо принять решение об ответе официальномуМинску. По словам Ангелы Меркель, президент Белоруссии должен понять, что ЕС осуждает подобную "торговлю людьми".Напомним, мигранты из Белоруссии сотняминелегально переходят границу из республики в Польшу и Литву. Их отправляют назад. Однако за осень тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, а также других страндобрались до Германии. Полиция страны даже предложила установить контроль награнице с Польшей.Поэтому власти Германии хотят скорейшего принятия эффективногорешения по миграционному вопросу. Ответственность за кризис ЕвросоюзКак писали "Дни.ру", по данным польских пограничников, только этой осенью польско-белорусскую границу пытались пересечь свыше 18 тысяч мигрантов. В октябре попасть в страну хотели шесть тысяч человек. Из-за этого Варшава была вынуждена вызвать в МИД белорусского поверенного Александра Чесновского.