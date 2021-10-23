Сегодня водителей Камешковского района проверят на трезвость. Как сообщает пресс-служба...

Сегодня водителей Камешковского района проверят на трезвость. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районе в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, проявить активную гражданскую позицию и в случае выявления подобных правонарушений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району по номеру 8 (49248) 2-27-43