И вновь погода удивляет! Владимирцев снова ждёт испытание в виде перепадов атмосферного давления....

И вновь погода удивляет! Владимирцев снова ждёт испытание в виде перепадов атмосферного давления. Сегодня во Владимирской области23 октября, в субботу, ожидается облачная с прояснениями погода. Днём возможен небольшой дождь, который будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 7 – 12 м/с.Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днём +6…+11 °C. Далее температура продолжит понижаться. Уже завтра, по словам синоптиков центра ФОБОС, температура воздуха опустится до +1..+3°. При этом не исключается вероятность мокрого снега.