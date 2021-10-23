Идет милиционер по улице. Проходит мимо окна в котором сидит попугай, а попугай ему:
- Мент поганый!
Тот заходит к хозяину и штрафует его на пятнашку. На следующий день все повторяется, на третий опять. Ну, понравилось это дело менту, но на четвертый день идет он мимо, а попугая нету. Заходит к хозяину и спрашивает:
- Слыш, а где гоша то?
- Ааа... запарил он меня, я его попу продал. Там вот, на углу живет...
Ну, мент скорее туда, смотрит, попугай сидит. Проходит мент мимо, - попугай клювом ведет, молчит. Проходит еще раз, то же самое. Тут мент подходит к попугаю и говорит:
- Это ж я! Мент поганый!
А попугай ему баском так:
- Пооздно каяшся, сыын мой!
еще анекдот!