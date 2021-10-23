Информация появилась сегодня в социальных сетях. На видео видно, как посреди дороги на улице...

Информация появилась сегодня в социальных сетях. На видео видно, как посреди дороги на улице Гагарина из-под асфальта идёт вода. В комментариях к публикации жители выражают опасения: асфальт на этом месте может провалиться вместе с машиной.Также сообщается, что причиной случившегося может стать прорыв канализации.Видео: Подслушано во Владимире