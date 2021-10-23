Сообщение о ДТП в Вязниковском районе на 279 км федеральной автодороги М-7 поступило в управление...

Сообщение о ДТП в Вязниковском районе на 279 км федеральной автодороги М-7 поступило в управление регионального МЧС накануне в 23:28.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД. Известно, что произошло столкновение 2-х транспортных средств: грузового автомобиля «Газель» и грузового автомобиля «Скания». Сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку пострадавшего из «Газели». Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, 4 ед. техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 ед. техники.