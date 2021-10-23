В отделении судебных приставов Фрунзенского района города Владимира находилось исполнительное...

В отделении судебных приставов Фрунзенского района города Владимира находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание штрафа с местного гипермаркета в размере 100 тысяч рублей в адрес регионального Управления Роспотребнадзора.По информации пресс-службы региональной ФССП, общество с ограниченной ответственностью получило административный штраф за нарушение требований технических регламентов.Руководству магазина вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, а раже рассказали, какими могут быть последствия в случае неуплаты долга.После того, как представителем закона были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке и о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, организация оплатила штраф в полном объёме.ФОТО: https://www.pexels.com/ru