Пациенты обратились в Минздрав с просьбой навести порядок.

Больные раком владимирцы пожаловались в Министерство здравоохранения РФ на отсутствие врача-онколога в поликлинике №1 на Ново-Ямской улице. Пациенты собрали подписи и отправили письмо в Москву.Проблема в том, что горожанам с выявленными новообразованиями приходится идти за направлениями на анализы и обследование к терапевту. С учётом загруженности медиков во время пандемии коронавируса, записаться на приём практически нереально.«Приходится сидеть в общей очереди, что для прошедших химиотерапию людей смертельно опасно. Иммунитет ослаблен и ему трудно противостоять ковиду, ОРВИ или гриппу. При этом терапевт не может назначить квалифицированное лечение, поскольку не имеет опыта работы с такими диагнозами», - рассказывают обратившиеся в Минздрав.Возможно, владимирцам стоило обратиться не только в Федерацию, но и, например, в прокуратуру. Вспомнился недавний , когда в Суздале прокурор через суд обязал местную больницу ликвидировать дефицит в бригадах скорой помощи.Ранее мы сообщали, что владимирской медицине . Вероятно, что за каждым вакантным местом кроется не менее серьёзная история жизни и смерти.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.