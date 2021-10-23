Во Владимире, в рамках благоустройства территории у Дворца детского (юношеского) творчества на...

Во Владимире, в рамках благоустройства территории у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира, завершается демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, устройство новых прогулочных аллей, уличного освещения и площадок для будущего детского городка.Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроительные работы должны завершиться в ближайшие несколько недель. А будущей весной в сквере установят детско-спортивный городок площадью около 800 квадратных метров, разделенный на четыре спортивно-игровые зоны. Городок оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, канатными и веревочными конструкциями, качелями, комплексами для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров