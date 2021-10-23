Она будет выплачиваться членам Совета ветеранов Ленинского района.

Совет ветеранов Ленинского района Владимира окажет материальную помощь привитым от ковида членам организации в возрасте 65+. Инициатива от председателя Вячеслава Гадалова.«Пандемия сильно ограничила мероприятия районного Совета ветеранов. Важнейшим основанием для участия в событиях, проводимых общественной организацией, будет сертификат о вакцинации от опасной инфекции. Мы решили усилить разъяснительную работу, а также оказать членам Совета , прошедшим иммунизацию, материальную помощь в размере до 1000 рублей», - рассказал Вячеслав Михайлович.Совет ветеранов с благодарностью примет пожертвования от благотворителей, ведь это единственный источник финансирования. Это могут быть перечисления на расчётный счет в банке или наличные взносы.Материальную помощь будут выдавать при предъявлении сертификата.По всем вопросам можно обращаться к Вячеславу Гадалову: 38-38-97 .