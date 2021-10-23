На юных владимирцев завели уголовное дело. Им грозит до семи лет колонии. Машину скоро вернут владельцу.

Владимирские полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля.В середине октября 24-летний хозяин автомобиля обратился в полицию с заявлением о пропаже машины.«Авто увязло в лесопарке в Пиганово. Мужчина ушёл за подмогой и не запер транспортное средство. Вернувшись, он не обнаружил своё имущество», - рассказали в МВД.Сотрудники ведомства установили причастных к преступлению. Ими оказались 20 и 19-летний жители областного центра. Оба сознались в содеянном.«Ребята случайно увидели застрявший автомобиль, захотели покататься. Они поставили новые номера. Проехав небольшое расстояние, они увязли в грязи. В итоге угонщики решили бросить его и скрылись», - поделились подробностями происшествия в пресс-службе УМВД региона.На юных владимирцев завели уголовное дело. Им грозит до семи лет колонии. Машину скоро вернут владельцу.