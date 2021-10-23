Как сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской...

Как сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в 33 регионе к административной ответственности привлечён предприниматель, осуществляющий фармацевтическую деятельность.В ходе проверки выяснилось, что на хранении и реализации находились лекарственные препараты с истекшим сроком годности, отсутствовали стеллажные карты с указанием номеров, серий и сроков годности, отсутствовали документы, подтверждающие влажную уборку в помещении.Предпринимателю предписали устранить нарушения, а также было возбуждено дело об административном правонарушении. Арбитражный суд признал мужчину виновным и вынес постановление о наказании в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.ФОТО:https://www.pexels.com/ru