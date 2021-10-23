Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 280 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 октября выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 73 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасную болезнь в 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 34 сл. в Муромском, 32 сл. в Ковровском, 15 сл. в Александровском, 13 сл. в Гороховецком, 13 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Киржачском,12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Петушинском, 10 сл. в Собинском, 10 сл. в Суздальском, 7 сл. в Судогодском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Камешковском)Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 280 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 204 случая во Владимире, 6994 - в Гусь-Хрустальном районе, 6654 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.