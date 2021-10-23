На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 307 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 307 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
73 - во Владимире;
38 - в Гусь-Хрустальном районе;
34 - в Муромском районе;
32 - в Ковровском районе;
15 - в Александровском районе;
13 - в Гороховецком и в Вязниковском районах;
12 - в Юрьево-Польском, Киржачском и. в Кольчугинском районах;
11 - в Петушинском районе;
10 - в Собинском и в Суздальском районах;
7 - в Судогодском районе;
6 - в Меленковском районе;
5 - в Селивановском районе;
4 - в Камешковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 60 280 случаев заболевания