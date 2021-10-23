На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 307 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 307 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:73 - во Владимире;38 - в Гусь-Хрустальном районе;34 - в Муромском районе;32 - в Ковровском районе;15 - в Александровском районе;13 - в Гороховецком и в Вязниковском районах;12 - в Юрьево-Польском, Киржачском и. в Кольчугинском районах;11 - в Петушинском районе;10 - в Собинском и в Суздальском районах;7 - в Судогодском районе;6 - в Меленковском районе;5 - в Селивановском районе;4 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 60 280 случаев заболевания