Столкнулись «ГАЗель» и «Скания».

Около 23-28 22 октября в Вязниковском районе на 279 километре трассы М-7 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Пострадал водитель «ГАЗели», которого пришлось деблокировать из салона машины.«На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД. В аварию попали «ГАЗель» и «Скания». Имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке его из отечественного грузовика», - рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Всего к ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек и 4 единицы техники. От спасательного ведомства - 7 человек и 2 единицы техники.