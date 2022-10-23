Стало известно, что администрация города Владимира через суд добивается изъятия земельного участка,...

Стало известно, что администрация города Владимира через суд добивается изъятия земельного участка, на котором располагается магазин сети «Пятерочка» (1-й Кирпичный проезд).В данном месте проходит связка между улицами Мира и Студенческой, которая должна обеспечить подъезд транспорта к жилым домам.Согласно документам Арбитражного суда Владимирской области, мэрия областного центра предлагает владельцам участка компенсацию — 13,8 миллионов рублей.Заседание (рассмотрение дела) назначено на 16 ноября. До решения суда Росреестру запрещено регистрировать какие-либо сделки со спорным объектом.Фото: https://www.pxfuel.com/