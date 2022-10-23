Андрей Малахов, отличающийся разговорчивостью на экране, хранит молчание во всем, что касается личной жизни.

Андрей Малахов, отличающийся разговорчивостью на экране, хранит молчание во всем, что касается личной жизни.Чуть больше года назад с внешним видом Андрея Малахова начали происходить метаморфозы, которые не могли не обеспокоить его поклонников. Колебания веса, затем и вовсе появление парика ввергли зрителей в шок: стали даже появляться предположения, что у телеведущего рак.Одной лишь фразой Малахов мог положить конец бурлившим сплетням, но он предпочитал хранить молчание. Появлялся, при этом, на публике в различных париках, что заставляло людей шушукаться с удвоенной силой.Парик? Свои волосы, которые быстро растут? Неудачная стрижка? От миллиона возникших вопросов у поклонников передачи "Пусть говорят" голова шла кругом. А добавьте к этому еще молчание самого виновника инфоповодов... Немудрено, что потребовалась помощь экспертов.Стилист Нина Селютина помогла поставить точки над "и" в этом вопросе. По словам девушки, даже за самым дорогим париком Андрею Малахову скрыть свою болезнь не удалось: она стала достоянием общественности. Ей, как профессионалу, накладка сразу бросилась в глаза."Бакенбарды растут в другую сторону", – раскрыла стилист страшный секрет Малахова. От глаз профессионала болезнь волос скрыть не удалось.К сожалению, пока не известно, что именно стало причиной проблем с волосами у Андрея Малахова. Но рано или поздно мы с Вами все узнаем.