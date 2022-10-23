Звездная блондинка Дарья Мороз умеет преподнести простое блюдо как произведение искусства. Рецепт закуски баклажанная мазюка это подтверждает. Пора готовить!

Звезднаяблондинка Дарья Мороз умеет преподнести простое блюдо как произведениеискусства. Рецепт закуски "баклажанная мазюка" это подтверждает. Пораготовить!Знаменитость раскрыла детали кулинарного изыска в программе"Смак" еще в 2015 году, когда Константин Богомолов был ее законнымсупругом. Увлекала своего мужа Дарья Мороз не только красотой и обаянием.Свекровь Ольга Георгиевна научила ее готовить "баклажанную мазюку",чтобы угодить всей семье. Рецепт отличается простотой, а состав закуски полезнымисвойствами.Ингредиенты:Баклажаны — 4 штуки;Лук репчатый — одна не очень крупная луковица;Помидор спелый — один не очень крупный плод;Масло подсолнечное;Соль — по вкусу;Зелень — укроп и кинза.Дарья Мороз предупреждает, что из утвари нам понадобитсясковорода, а из техники мясорубка.Способ приготовления:Избавляем баклажаны от зеленых краев, а затем каждый плоднарезаем вдоль на две части. Выкладываем их на разогретую с маслом сковороду инакрываем крышкой. Нужно, чтобы овощи попарились изнутри, но не поджарились. Помере готовности переворачиваем их другой стороной.Далее, как и Дарья Мороз, очищенный сырой лук и крупнопорезанный сырой помидор вместе с готовыми кабачками измельчаем в мясорубке.Полученную жидкую смесь подсаливаем, добавляем туда зелень и мешаем.Вот и все! Наша "баклажанная мазюка" готова.Актриса полагает, что блюдо не похоже на икру, поэтому называет его шутливо,по-семейному.Дарья Мороз рекомендует подавать закуску с тостами —ломтиками хлеба, подрумяненными на масле. В прошлом Константин Богомолов судовольствием уплетал лакомства любимой и этот рецепт пользовалсяпопулярностью.