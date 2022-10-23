23 октября православная церковь вспоминает мучеников Евлампия и Евлампию, а крестьяне готовились к зимним занятиям.

23 октября православная церковь вспоминает мучеников Евлампия и Евлампию, а крестьяне готовились к зимним занятиям.ИСТОРИЯПо церковным документаммученики Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. По приказу императораМаксимиана на всех христиан начались гонения, а ослушавшихся следовало избиватьи казнить. Евлампий лишь посмеялся над указом.Жестокийимператор весел арестовать христианина. Во время суда Евлампия призывали отречьсяот веры, но он стойко держался. Узнав о суде над братом, Евлампия сама объявиласебя христианкой. Ее подвергли тем же пыткам, после чего обоих бросили враскаленную печь. Но огонь не причинил им вреда, так как Господь охранял их.ТРАДИЦИЯВ этот периодкрестьяне начинали освещать дома лампами, так как дни становились короче ихолоднее.Знахари собиралитраву руту, чтобы защитить детей от болезней.Обращали вниманиена месяц — куда показывают рога, оттуда подует ветер. Если на север, значитждать холодного ноября.Но если мороз неударил еще, то и следующие четыре недели будут теплыми.А опадающиелистья ивы сулят раннюю зиму.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ23 ОКТЯБРЯВ эту дату неиграли свадьбу, не венчались, иначе брак будет несчастливым.Новые вещи непокупали, чтобы не испортились раньше срока.Запрещалосьупотреблять крепкие напитки.