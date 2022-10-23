Кот продемонстрировал публике навыки акробата.

Кот продемонстрировал публике навыки акробата.На YouTube набирает популярность видео с участие кота, проявившего экстремальные способности. Словно акробат питомец зале на карниз в квартире и спокойно провисел в таком состоянии, удивляя хозяев.Животное стало звездой Сети. Пользователи позавидовали способностям кота и написали под видео много забавных комментариев."Поистине элегантное создание в своей естественной среде обитания", – описал необычные кадры Jordan Mcmorris.