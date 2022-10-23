Несколько советов, как россиянам распоряжаться финансами в сложившихся обстоятельствах.

Несколько советов, как россиянам распоряжаться финансами в сложившихся обстоятельствах.Нестабильнаяситуация, окружающая россиян, подталкивает граждан на размышления:куда потратить сбережения. Очевидно, что простое хранение финансов в банке невсегда приносит желаемый результат.БизнесменИгорь Антонов поделился тремя направлениями, куда лучше вложить накопления.Если сбережения относительно небольшие (от200 тыс. до 500 тыс. руб), то эти деньги лучше инвестировать в себя и в своеобразование. Например, получить современную профессию для работы онлайн.При бюджете побольше, можно приглядеться квложениям в криптовалюту. Криптовалюта и сегодня, и в ближайшем будущем будеточень актуальна. Этот инструмент поможет как сохранить деньги, так их и приумножить.Криптовалюта — это быстрый, но достаточно сложный способ заработать, поэтомунеобходимо обучение и правильное окружение.Для владельцев крупных сумм (от несколькихмиллионов) выгодно будет присмотреться к покупке недвижимости. Рынок находитсяв упадке, поэтому это самое правильное время для крупных инвестиций.Кроме этого,бизнесмен рекомендует обратиться к профессионалам для подбора подходящихинструментов инвестиций. Они оценят риски, помогут подобрать подходящие активы,исходя из собственного опыта, и помогут сохранить средства.