Вот уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком.

Вот уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с раком.Единственной связью поклонников с актрисой остается ее дочь Анна, которая ведет личный блог. Там она делится моментами из своей жизни, а заодно время от времени рассказывает о самочувствии матери.Анна Заворотнюк последнее время решила заняться своим здоровьем. Особенное внимание наследница актрисы уделяет полости рта. Врач посоветовал блогеру удалить зубы мудрости.Наконец дочь Анастасии Заворотнюк решилась на этот шаг. Из девушки выдрали часть тела, после чего отправили домой восстанавливаться. По словам блогера, она пришла и тут же заснула. Однако как только прошла анестезия, Анне пришлось очнуться – боль оказалось невыносимой. В итоге Заворотнюк пока не может полноценно говорить и даже пить."Выключилась, прошла заморозка, и я проснулась от боли. Жутко больно говорить, больно глотать и больно пить. Жутко болит вот это место все", – пожаловалась Анна.Напомним, некоторое время назад Заворотнюк рассказала, что испытывала, когда узнала о болезни матери. Онкология стала тяжелым ударом для семьи, и разбитая новостью о раке девушка около года пребывала в депрессии, почти перестала есть и сильно похудела. Потом Анна все же нашла в себе силы начать жить заново.По словам Заворотнюк, болезнь у матери действительно тяжелая, но семья не теряет надежды на ремиссию.