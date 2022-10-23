Леонид Якубович поступил точно как Евгений Петросян: присмотрелся к молодухе-коллеге и быстренько слинял к ней от жены.

Леонид Якубович поступил точно как Евгений Петросян: присмотрелся к молодухе-коллеге и быстренько слинял к ней от жены.Фраза "седина в бороду – бес в ребро" теперь относится не к мужчинам около 40, а к тем, кто находится в гораздо более почтенном возрасте. Сегодня новую любовь находят те, кому уже перевалило за 70. Самым ярким примером последних лет был Евгений Петросян, а теперь к нему добавился еще... и Леонид Якубович.На протяжении нескольких последних лет площадка "Поля чудес" полнилась слухами о романе Леонида Якубовича и Риммы Агафошиной. Грудастая брюнетка в обтягивающих платьях открывала буквы загаданных слов и выносила участникам подарки. Все это время и молоденькая коллега Якубовича, и он сам хранили молчание о том, что же связывает их за пределами студии.На днях властитель крутящегося барабана не выдержал и рассказал откровенно о романе, который случился между ними. Оказывается, все это – лишь плод воображения сплетников. Леонид Якубович, свинтивший, по мнению некоторых, от жены, на самом деле продолжает ежедневно просыпаться с Мариной Видо, которой поклялся в верности уже более 20 лет назад.Что же касается коллеги Леонида – относится он к ней невероятно тепло: сказываются 17 лет совместной работы."Она замечательная девушка, у нее трое детей и прекрасный муж", – тактично подчеркнул Якубович, отрезав сплетникам даже возможность улучить его в неверности.