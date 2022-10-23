Смерть супруга – страшная трагедия в жизни женщины. Но иногда покойные мужья заходят проведать любимых на огонек. О загадочных видениях сообщили звездные вдовы.

Смерть супруга – страшная трагедия в жизни женщины. Но иногда покойные мужья заходят проведать любимых на "огонек". О загадочных видениях сообщили звездные вдовы.София РотаруСоветская и российская исполнительница была замужем за АнатолиемЕвдокименко. Вместе супруги прожили 34 года. Музыканта не стало 20 лет назад, ноСофия Михайловна все еще хранит память о муже. По ее признанию, на годовщину смерти мужа 23октября он приходит к ней во сне.Ирина КругВдова шансонье Михаила Круга Ирина Круг признается, что нередко видит вещиесны. Накануне гибели супруга она видела, как к их дому друзья и близкие несутцветы. К сожалению, видение женщины сбылось — именно так выглядела похороннаяпроцессия.По словам Ирины, накануне своего 40-летнего юбилеямузыкант и сам говорил о предстоящем "черном дне", который онпредвидит.Людмила ПоргинаВдова актераНиколая Караченцова Людмила Поргина прожила с супругом 43 года. Вдова заявляет,что ее муж никуда не ушел — практически каждую ночь он приходит к ней во сне.Людмила Андреевна рассказывает, что во снах муж ее подбадривает и заставляетдержаться и улыбаться.Лариса РубальскаяПоэтесса ЛарисаРубальская осталась вдовой 15 лет назад. Когда супруг женщины Давид Розенблатприходит к ней во снах, они обсуждают жизненные моменты и решают проблемы.Лариса Алексеевна говорит, что во сне она получает поддержку от дорогонаставника.Нелли КобзонВдова ИосифаКобзона честно говорит, что мужа ей сильно не хватает. Обычно, рассказывает Нелли Кобзон,муж снится, когда она нуждается в поддержке и помощи. С небес он дает вдове подсказку, как лучше поступить, чтобы все было хорошо.Ирина ТурчинскаяНеожиданный уходВладимира Турчинского сильно подкосил молодую женщину. Она закрылась от мира иполностью растворилась в воспитании дочери. Ирина говорит, что именно Владимирвытащил ее из депрессии — во снах она могла дотронуться до мужа.