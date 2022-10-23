Напомним, компания «Биотехнологии» занимается транспортировкой мусора во Владимире и Владимирской...

Напомним, компания «Биотехнологии» занимается транспортировкой мусора во Владимире и Владимирской области.Ещё в декабре 2019 года организация была выбрана региональным оператором по обращению с ТКО, в обязанности которого входит: сбор, вывоз, обработка, утилизация и захоронение отходов.Стало известно, что в данный момент «Биотехнологии» ищет подрядчиков для вывоза мусора на полигоны и сортировочные станции.На портале госзакупок выставили два договора – на вывоз ТКО во Фрунзенском и Ленинском районах.Предполагается, что подрядчик будет свозить часть отходов на комплекс по переработке и захоронению ТБО у деревни Марьинка (Камешковский район) и на мусороперегрузочную станцию во Владимире (улица Добросельская).Стоит отметить, что дополнительные расходы, скорее всего, отразятся и на новом тарифе (для населения). Его планируют утвердить уже в ноябре.Напомним, что с июля 2022 года тариф для потребителей «Биотехнологии» вырос незначительно, лишь на 0,5%Фото: Pxfuel.com