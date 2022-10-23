Истории продолжим, только другие ...кулинарные. И проведем это субботнее утро в гостеприимной...

Истории продолжим, только другие ...кулинарные. И проведем это субботнее утро в гостеприимной владимирской семье Тарасовых. Вместе с финалистами "Кулинарных сказок Владимирской области". Приготовим вкуснейший завтрак. Присоединяйтесь!– Поварята готовы...- Что будут готовить поварята? Пирожки с черникой.Пирожки не простые, по особому - старинному бабушкиному рецепту. Он кочует в семье Тарасовых из поколения в поколение. Никаких замысловатостей, но секреты, конечно, есть.Нина Васильевна Баранова, бабушка Ильи:– У нас на столе мука, соль, сода, сметана, сахарный песок, растительное масло и ягоды- черника.Каждые выходные дом Тарасовых "дышит" пирогами. Девятилетний Илюша говорит, что ждет их не только потому , что "обожает", но любит поучаствовать в процессе приготовления.Илья Тарасов, участник конкурса "Кулинарные сказки Владимирской области:– Я люблю что-нибудь приготовить, могу размесить муку и положить чернику в пироги.Печь пироги - вдохновенный ритуал для Тарасовых : приятно и время вместе провести и детей увлечь- научить чему-то важному и интересному.Нина Васильевна Баранова, бабушка Ильи:– Ситечко от моей бабушки, ее звали Зинаида Яковлевна, 1904 года рождения. Вот до сих пор оно у меня.– Илюшенька, давай просеивай муку, иди поближе.Кухня для ребенка- как химическая лаборатория. Зачем соду гасить, а муку просеивать и при этом постукивать по ситечку?– Чтобы мука насыщалась кислородом , чтобы она дышала и тогда пироги будут особо вкусные.– Чтобы проваливалась.– Красиво падает - красиво, как белый снег.– Когда вкладываешься, свою любовь, желание угостить близких вкусными пирогами, оно всегда получается– На славу получается, когда с душой.А тесто в детских руках уже душевным получается. С мукой смешиваем соль, соду и сметану. На очереди - растительное масло.Нина Васильевна Баранова, бабушка Ильи:– Больше сметанки- вкуснее пироги. Подождем минуточек пять, чтобы у нас сметана погасила нашу соду и ее вкус не присутствовал в пирогах.– Вот так делаешь...если тяжело, то значит тесто размешалось. оно мягкое и пышное.Жанна Тарасова, мама Ильи:– Целый процесс, когда у нас собирается вся семья, замешивается тесто , садимся все вокруг стола.Все также , как и в детстве мамы Илюши , когда в деревне бабушка пекла пирожки в настоящей русской печке. Вкус прошлого- овсяный кисель и невероятные колобы с картошкой. В творческой семье Тарасовых традиции бесценны- им даже стихи посвящают.Именно рецепт пирогов бабушки Зинаиды Яковлевны Скворцовой стал одной из тридцати трех "Кулинарных сказок Владимирской области" . О вкусном проекте узнали на родительском собрании в школе. И не было никаких сомнений, участвовать или нет.На ягоды сверху кладем ложечку сахара. Главное не попасть на края теста, тогда сильно скрепится и пирожки не потекут.Повторить такой мастер-класс смог и девятилетний Илюша. А наградой стали пирожки, приготовленные своими руками.Илья Тарасов, участник конкурса "Кулинарные сказки Владимирской области:– Желаю чтобы в мире было добро и все попробовали сделать рецепт моей бабушки."Бабушкины пироги с черникой" теперь можно испечь в каждой семье. Семейный рецепт Тарасовых попал в кулинарный сборник. Из 100 конкурсантов путем народного голосования были выбраны 33. Бабушкины пироги с черникой оказались в финальной шестерке. Вкусный проект - идея Ассоциации кулинаров области, которую поддержали в департаментах образования и региональной политики администрации Владимирской области. Конкурс длился несколько месяцев.Анна Жукова, Президент национальной ассоциации кулинаров:– Я всем очень желаю, чтобы кулинарная глава нашей жизни никогда не прекращалась, чтобы были теплые вечера, душевные разговоры , любящая семья, чтобы передавались в поколения наши рецепты ,чтобы наши дети могли гордиться как минимум семейными рецептами.Сегодня проектом заинтересовались и в других регионах - в частности в Рязанской области. И как заметила Анна Жукова, есть идея превратить "Сказки" уже в Кулинарную энциклопедию всей страны.Татьяна Воронцова Александр Чунаев, Андрей Синягин.Вести-Владимир