По всем фактам сотрудники МО МВД «Муромский» проводят проверки.

Жители Мурома в октябре перевели мошенникам свыше миллиона рублей. С 1 по 19 октября местная полиция зарегистрировала около 10 сообщений о дистанционных кражах денег с банковских карт.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, муромлянке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом приостановки оформления кредита и перевода средств на «безопасный счет» он обманул женщину на 300 тысяч рублей. Аналогичную афёру провернули в отношении 52-летнего мужчины, который лишился более 500 тысяч рублей. А вот 41-летнюю жительницу Мурома похожим образом «кинули» на 200 тысяч рублей.По всем фактам сотрудники МО МВД «Муромский» проводят проверки.