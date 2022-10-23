25 октября 2022 года люди смогут понаблюдать за солнечным затмением. Последний раз такое событие возникло 14 октября 2004 года. Затмение будет видно практически на всей территории России. Луна

25 октября 2022 года люди смогут понаблюдать за солнечным затмением. Последний раз такое событие возникло 14 октября 2004 года. Затмение будет видно практически на всей территории России. Луна будет частично закрывать солнце с 11:00 до 17:00. Астрономическое явление начнется во Владимире в 12:27. Полная фаза ожидается в 13:42, а закончится в 14:54. Во Владимирском планетарии