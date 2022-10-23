Инициативу предложила мать троих детей из Владимира, которая пришла на приём к губернатору.

Во Владимирской области многодетным отцам начнут выдавать удостоверения. Инициативу предложила мать троих детей из Владимира, которая пришла на приём к губернатору.«Часто оба родителя ходят, допустим, в музеи по Пушкинской карте, где требуется предъявить документ о том, что семья многодетная», - подчеркнул Александр Авдеев.В таких случаях из-за отсутствия удостоверения отцы не могут получить льготу.Департаменту соцзащиты поручено доработать «нормативку» и предусмотреть выдачу документа папам по заявлению. Планируется, что изменения в постановление обладминистрации внесут до конца года.Добавим, что документ также поможет и при проведении мобилизации. Ранее в 33-ем регионе зафиксировано несколько случаев , которые имеют право на отсрочку.