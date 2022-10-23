С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176271 владимирец.

Во Владимирской области 23 октября выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 5 - в Ковровском и Кольчугинском, по 2 - в Александровском, Киржачском и Вязниковском, 4 - в Суздальском, 11 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Селивановском, Гороховецком и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176271 владимирец. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48945 заболевших во Владимире, 20804 - в Ковровском районе и 19070 - в округе Муром.